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Жизнь

«Белый халат, добрый взгляд». Алтайские врачи снялись в трогательном клипе

Врачи рубцовской городской больницы № 2 сняли клип на гимн своей больницы. В песне медработники поют о медицине Рубцовска, труде врачей и медицинских сестер. А в клипе показывают свою работу, танцуют и даже спасают котеночка.

Кадр из клипа рубцовской городской больницы №2.
Кадр из клипа рубцовской городской больницы №2.
Скриншот видео канала "Городская больница N 2, г. Рубцовск" на youtube.com

Авторы видео показали работу скорой помощи, УЗИ-диагностов, терапевтов, рентгенологов и других врачей. В клипе доктора устроили танцевальный флешмоб, а врачи «скорой» разыграли сценку спасения котенка, который сидел на проезжей части. По сюжету видео фельдшер подарила животное пациентке, на вызов которой ехала.

Авторы песни подчеркивают, что мир держится на плечах врачей, а главное счастье — это здоровье. Клип снят ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечают 16 июня.

На видео много кадров Рубцовска с высоты птичьего полета. Клип сняла студия Dyshes Video.

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