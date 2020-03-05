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Жизнь

Алтайских пчеловодов будут предупреждать о химических «атаках» через приложение

Пчеловоды Алтайского края смогут через приложение узнавать о сельхозработах с использованием химикатов. Электронный сервис презентовал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
Анна Зайкова

Министр отметил, что традиционные методы оповещения не всегда срабатывают, поэтому принято решение «пойти по пути цифровизации».

Это будет отдельное приложение для смартфонов. Пчеловодом нужно будет зарегистрироваться и внести координаты своей пасеки.

Сельхозтоваропроизводители в личных кабинетах будут выставлять дату проводимых обработок и информацию о препарате.

Далее система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону и оповещает пчеловодов.

«Работы по созданию сервиса финансируют из краевого бюджета, в этом году инвестиции составят порядка одного миллиона рублей», сообщают в краевом правительстве.

Сервис сначала будут испытывать в нескольких районах и только потом примут решение о внедрении во всем крае.

Ранее altapress.ru писал, что по итогам расследования мора пчел 2019 года, ответственность понесут 17 фермеров.

Мор пчел-2019

Летом 2019 года в Алтайском крае начали массово гибнуть пчелы. В краевом минсельхозе сообщали, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах.

Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом».

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