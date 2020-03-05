Алтайских пчеловодов будут предупреждать о химических «атаках» через приложение

Министр отметил, что традиционные методы оповещения не всегда срабатывают, поэтому принято решение «пойти по пути цифровизации».
Это будет отдельное приложение для смартфонов. Пчеловодом нужно будет зарегистрироваться и внести координаты своей пасеки.
Сельхозтоваропроизводители в личных кабинетах будут выставлять дату проводимых обработок и информацию о препарате.
Далее система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону и оповещает пчеловодов.
«Работы по созданию сервиса финансируют из краевого бюджета, в этом году инвестиции составят порядка одного миллиона рублей», сообщают в краевом правительстве.
Сервис сначала будут испытывать в нескольких районах и только потом примут решение о внедрении во всем крае.
Ранее altapress.ru писал, что по итогам расследования мора пчел 2019 года, ответственность понесут 17 фермеров.
Мор пчел-2019
Летом 2019 года в Алтайском крае начали массово гибнуть пчелы. В краевом минсельхозе сообщали, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах.
Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом».