Алтайским мастерам предлагают почетные звания и денежные премии

В краевом Министерстве культуры напомнили, что претендовать на звание «Народный мастер Алтайского края» могут ремесленники, которые не менее пяти лет работают в этой области на территории региона.
Ходатайствовать о присвоении звания могут органы государственной власти, местного самоуправления, краевые и муниципальные учреждения культуры и образования, а также творческие союзы и другие общественные объединения.
Произведения мастеров должны отличаться высоким художественным уровнем, также претенденты должны вести активную деятельность по пропаганде народной культуры и искусства, подготовке и воспитанию учеников, участвовать в различных конкурсах, выставках и ярмарках.
Что получает мастер
Закон о присвоении почетного звания «Народный мастер Алтайского края» был принят в регионе в 2009 году. На сегодняшний день этого звания удостоены 32 мастера Алтайского края.
Общественное признание и престижное звание сопровождаются материальным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей.