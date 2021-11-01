Алтайским медикам доплатят за каждого вакцинированного

Более 305 млн рублей направили на выплаты медикам Алтайского края как стимулирующие за вакцинацию.

Медик, который проводит осмотр пациента перед вакцинацией, получит 55 рублей за одного человека, которого уколят двухкомпоненетной вакциной и 110 рублей — однокомпонентной.

Непосредственно ставящему прививку медработнику полагается по 30 и 60 рублей соответственно за каждого вакцинированного жителя.

Выплаты устанавливаются за период с 27 августа по 31 декабря.

Получать прибавку медработники будут вместе с зарплатой, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.

Также дополнительные средства положены медикам, которые вносят данные о вакцинации в реестр — по 15 рублей за вакцинацию двухкомпонентным препаратом и 30 рублей — однокомпонентным, добавил «Толк».