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Жизнь

Алтайским медикам доплатят за каждого вакцинированного

Более 305 млн рублей направили на выплаты медикам Алтайского края как стимулирующие за вакцинацию.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

Медик, который проводит осмотр пациента перед вакцинацией, получит 55 рублей за одного человека, которого уколят двухкомпоненетной вакциной и 110 рублей — однокомпонентной.

Непосредственно ставящему прививку медработнику полагается по 30 и 60 рублей соответственно за каждого вакцинированного жителя.

Выплаты устанавливаются за период с 27 августа по 31 декабря.

Получать прибавку медработники будут вместе с зарплатой, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.

Также дополнительные средства положены медикам, которые вносят данные о вакцинации в реестр — по 15 рублей за вакцинацию двухкомпонентным препаратом и 30 рублей — однокомпонентным, добавил «Толк».

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