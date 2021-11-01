Алтайским медикам доплатят за каждого вакцинированного

Медик, который проводит осмотр пациента перед вакцинацией, получит 55 рублей за одного человека, которого уколят двухкомпоненетной вакциной и 110 рублей — однокомпонентной.
Непосредственно ставящему прививку медработнику полагается по 30 и 60 рублей соответственно за каждого вакцинированного жителя.
Выплаты устанавливаются за период с 27 августа по 31 декабря.
Получать прибавку медработники будут вместе с зарплатой, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.
Также дополнительные средства положены медикам, которые вносят данные о вакцинации в реестр — по 15 рублей за вакцинацию двухкомпонентным препаратом и 30 рублей — однокомпонентным, добавил «Толк».