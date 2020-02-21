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Жизнь

Алтайский арт-критик рассказал, как полюбил Виктора Томенко

Барнаульский арт-критик Вадим Климов решил поблагодарить губернатора Алтайского края Виктора Томенко за решение «зеленых» конфликтов. Свое мнение он высказал на канале в «Яндекс.Дзене».

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Дмитрий Лямзин

Климов вспоминает, как барнаульцы отстояли «Изумрудный» парк, «часть которого явно готовили к застройке», потом сквер, в котором должны были построить гостиницу Radisson. Во всех этих событиях точку поставил губернатор, пишет Климов и добавляет, что точку ставил не закон, а именно губернатор.

Потом автор упоминает снос исторической усадьбы Михайлова ради нового здания прокуратуры.

«Виктор Петрович Томенко умный руководитель, он прекрасно разгребает снег и другие проблемы в крае, но это не касается культурной политики. Эпизод с усадьбой Михайлова, которую снесли для прокурорской высотки, постарались забыть», — отмечает автор.

Люди культурные постараются не забыть исторический поступок губернатора, добавил Климов.

«Я полюбил открытого, честного, интеллигентного губернатора. Мне не тяжело сказать, пользуясь личным знакомством, уважаемый, дорогой и горячо любимый, Виктор Петрович, долгих лет вам жизни в здравом уме и светлой памяти. Но, библиотеки и архивы все берегут, потому что министерство культуры хорошо работает», — резюмировал он.

В итоге автор просит поддержать петицию против строительства корпуса АлтГУ на пл. Сахарова. Этот конфликт, по мнению Климова, разрешится с помощью «смелого и молодого» губернатора.

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