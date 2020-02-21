Алтайский арт-критик рассказал, как полюбил Виктора Томенко

Климов вспоминает, как барнаульцы отстояли «Изумрудный» парк, «часть которого явно готовили к застройке», потом сквер, в котором должны были построить гостиницу Radisson. Во всех этих событиях точку поставил губернатор, пишет Климов и добавляет, что точку ставил не закон, а именно губернатор.
Потом автор упоминает снос исторической усадьбы Михайлова ради нового здания прокуратуры.
«Виктор Петрович Томенко умный руководитель, он прекрасно разгребает снег и другие проблемы в крае, но это не касается культурной политики. Эпизод с усадьбой Михайлова, которую снесли для прокурорской высотки, постарались забыть», — отмечает автор.
Люди культурные постараются не забыть исторический поступок губернатора, добавил Климов.
«Я полюбил открытого, честного, интеллигентного губернатора. Мне не тяжело сказать, пользуясь личным знакомством, уважаемый, дорогой и горячо любимый, Виктор Петрович, долгих лет вам жизни в здравом уме и светлой памяти. Но, библиотеки и архивы все берегут, потому что министерство культуры хорошо работает», — резюмировал он.
В итоге автор просит поддержать петицию против строительства корпуса АлтГУ на пл. Сахарова. Этот конфликт, по мнению Климова, разрешится с помощью «смелого и молодого» губернатора.