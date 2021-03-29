Алтайский батюшка рассказал, как расстреливал банки с энергетиками

Барнаульский священник Александр Микушин проследил, как школьники распивали энергетики в магазине и указал на то, что никаких ограничений на продажу этих напитков нет. Он также вспомнил , как 14 лет назад стрелял по банкам с энергетиками в православном лагере.

Микушин побеседовал с кассиром и узнал, что при покупке продавец может только порекомендовать детям не покупать энергетик, так как в Алтайском крае нет запретов и ограничений на продажу таких напитков.

Он привел в пример Ульяновскую область, где этот запрет ввели еще в 2014 году.

В Алтайском крае аналогичный законопроект уже рассмотрели в первом чтении депутаты АКЗС. Вопрос требует детальных обсуждений, так как у парламентариев возникли разногласия.

Тем не менее, священник, очевидно, выступает в поддержку такого ограничения. На что он «намекнул» историей из прошлого.

«Летом 2007 года я был директором в православном детском лагере. У детей были занятия, в том числе стрельба по мишеням из пневматических винтовок. В качестве мишеней у нас были энергетические напитки в алюминиевых банках. Было здорово. Кстати, мишени я приобрел за свой счет», — вспомнил батюшка.

Ранее Микушин рассказал, как «оседлал беса» и поехал на нем в храм.