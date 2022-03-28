Алтайский «ДАР» начал оказывать помощь пациенткам до 18 лет

В гинекологическом отделении алтайского перинатального центра «ДАР» начали оказывать плановую и экстренную помощь пациенткам до 18 лет, сообщили в региональном минздраве.

Плановая помощь включает в себя операции на придатках — яичниках и маточных трубах.

Обследование несовершеннолетние пациентки проходят в поликлинике по месту жительства и при необходимости получают от детских гинекологов направление на госпитализацию в «ДАР».

Если такого узкого специалиста нет в ЦРБ по месту жительства, девочку примут, обследуют и запишут на оперативное лечение в консультативно-диагностическом отделении центра. Направление в этом случает должен выдать участковый врач-педиатр.

«У нас была пациентка, у которой во время планового УЗИ была обнаружена злокачественная опухоль! Девушка была успешно прооперирована. Именно поэтому родителям важно регулярно посещать с дочкой детского гинеколога. Для обследований существуют возрастные нормы — с ними можно ознакомиться у участкового педиатра», — рассказала заведующая гинекологическим отделением центра Екатерина Быстрова.

После оперативного вмешательства пациентки проводят в отделении около недели.

«Экстренных» пациенток с любой острой патологией в «ДАРе» принимают с 8:00 до 15:00 в приемном отделении центра как «по скорой помощи», так и самостоятельно прибывших.

Экстренную помощь в центре оказывали и совсем маленьким девочкам, удаляя инородные предметы из половых путей. Самой младшей пациентке едва исполнилось два года.

Попасть на консультацию по любому вопросу, касающемуся детской и подростковой гинекологии, в консультативно-диагностическом отделении «ДАРа» можно без направления. Платный прием ведет профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии АГМУ с курсом ДПО, доктор медицинских наук Ольга Ремнева.

А ранее в Алтайском крае анонсировали возобновление работы краевого движения «Онкопатруль». Это выездные обследования населения районов специалистами краевых медицинских учреждений.