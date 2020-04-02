Алтайский депутат купил и раздал дезинфицирующие средства

Волонтерский штаб «Единой России» помогает пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса.
Аганов сказал, что готов и в дальнейшем оказывать помощь штабу.
«Переданного дезсредства достаточно чтобы делать уборку в штабе, и на случай, если кто-то обратится за помощью в уборке помещений. Мы с помощниками уже передали „Дезхлор“ в детские сады и школы Барнаула. Если возникнет необходимо, привезем еще», — цитирует депутата пресс-служба реготделения «Единой России».
Также 600 флаконов антисептика региональному волонтерскому штабу отправил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.
Выпуск антисептических средств наладила алтайская фармацевтическая компания «Эвалар».
Как сообщили в комитете по делам молодежи администрации Барнаула, только за 1 апреля на горячую линию штаба поступило 67 заявок от маломобильных пожилых и одиноко проживающих граждан на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.
Оставить заявку волонтерам можно по телефону 8−800−200−34−11, либо на новый номер для обращений за помощью — 8 800 700 51 22, запущенный 2 апреля на базе Алтайского регионального отделения «Единой России».
Ранее altapress.ru писал, как Дмитрий Аганов сфотографировался в противогазе.
Дезинфекция в Барнауле
Городские службы проведут дезинфекцию площадей, остановок и прочих общественных территорий в Барнауле. Начнут это уже со дня на день.
По поводу дезинфекции подъездов горожане могут обращаться в управляющие компании.