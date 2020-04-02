Алтайский депутат купил и раздал дезинфицирующие средства

Волонтерский штаб «Единой России» помогает пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса.

Аганов сказал, что готов и в дальнейшем оказывать помощь штабу.

«Переданного дезсредства достаточно чтобы делать уборку в штабе, и на случай, если кто-то обратится за помощью в уборке помещений. Мы с помощниками уже передали „Дезхлор“ в детские сады и школы Барнаула. Если возникнет необходимо, привезем еще», — цитирует депутата пресс-служба реготделения «Единой России».

Также 600 флаконов антисептика региональному волонтерскому штабу отправил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Выпуск антисептических средств наладила алтайская фармацевтическая компания «Эвалар».

Партия антисептиков для волонтерского штаба в Алтайском крае. altai-ter.er.ru

Как сообщили в комитете по делам молодежи администрации Барнаула, только за 1 апреля на горячую линию штаба поступило 67 заявок от маломобильных пожилых и одиноко проживающих граждан на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Оставить заявку волонтерам можно по телефону 8−800−200−34−11, либо на новый номер для обращений за помощью — 8 800 700 51 22, запущенный 2 апреля на базе Алтайского регионального отделения «Единой России».

Ранее altapress.ru писал, как Дмитрий Аганов сфотографировался в противогазе.

Дезинфекция в Барнауле

Городские службы проведут дезинфекцию площадей, остановок и прочих общественных территорий в Барнауле. Начнут это уже со дня на день.

По поводу дезинфекции подъездов горожане могут обращаться в управляющие компании.