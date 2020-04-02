Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 8°C
Коронавирус

Алтайский депутат купил и раздал дезинфицирующие средства

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов решил помочь волонтерскому штабу и передал коробку средства «Дезхлор», которым можно дезинфицировать помещения.

Дмитрий Аганов передал "Дезхлор" в волонтерский штаб.
Дмитрий Аганов передал "Дезхлор" в волонтерский штаб.
altai-ter.er.ru

Волонтерский штаб «Единой России» помогает пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса.

Аганов сказал, что готов и в дальнейшем оказывать помощь штабу.

«Переданного дезсредства достаточно чтобы делать уборку в штабе, и на случай, если кто-то обратится за помощью в уборке помещений. Мы с помощниками уже передали „Дезхлор“ в детские сады и школы Барнаула. Если возникнет необходимо, привезем еще», — цитирует депутата пресс-служба реготделения «Единой России».

Также 600 флаконов антисептика региональному волонтерскому штабу отправил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Выпуск антисептических средств наладила алтайская фармацевтическая компания «Эвалар».

Партия антисептиков для волонтерского штаба в Алтайском крае.
Партия антисептиков для волонтерского штаба в Алтайском крае.
altai-ter.er.ru

Как сообщили в комитете по делам молодежи администрации Барнаула, только за 1 апреля на горячую линию штаба поступило 67 заявок от маломобильных пожилых и одиноко проживающих граждан на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Оставить заявку волонтерам можно по телефону 8−800−200−34−11, либо на новый номер для обращений за помощью — 8 800 700 51 22, запущенный 2 апреля на базе Алтайского регионального отделения «Единой России».

Ранее altapress.ru писал, как Дмитрий Аганов сфотографировался в противогазе.

Дезинфекция в Барнауле

Городские службы проведут дезинфекцию площадей, остановок и прочих общественных территорий в Барнауле. Начнут это уже со дня на день.

По поводу дезинфекции подъездов горожане могут обращаться в управляющие компании.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость