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19 марта 0°C
Коронавирус

No comments. Депутат АКСЗ натянул противогаз

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов на волне массовой паники в мире из-за Covid-19 примерил противогаз. Фотографию он выложил у себя в Instagram.

В противогазе.
В противогазе.
СС0

«No comments», — подписал снимок парламентарий.

Подписчики предположили, что депутат не нашел в аптеках Барнаула медицинскую маску и решил воспользоваться средством защиты понадежнее.

Ранее altapress.ru писал, что в АКЗС на входе повесили дозатор с антисептиком.

Аганов не первый, кто в нынешней ситуации с коронавирусом примеряет на себя противогаз. В соцсетях уже появлялись фото рядовых барнаульцев, которые таким образом обезопасили себя при походе в магазины.

В группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором запечатлены двое мужчин, идущих по городу в защитных костюмах и противогазах.

«Неизвестно, решили они себя обезопасить от вируса или просто развлекаются», — написали в паблике.

18 марта в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.

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