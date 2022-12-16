Алтайский депутат заявила, что некоторым раненым в СВО сложно долечиваться дома

Участники специальной военной операции, получившие ранения, не всегда могут получить надлежащую медицинскую помощь и порой вынуждены долечиваться за свой счет. Об этом 15 декабря в ходе 15-минутки сессии АКЗС сообщила депутат-справедливоросс Евгения Боровикова. Она попросила профильные ведомтсва повлиять на эту ситуацию.

По словам депутата, в госпитале для ветеранов войн Алтайского края открыт координационный совет по реабилитации раненных. Но попасть туда довольно проблематично, утверждает депутат.

Евгения Боровикова,

депутат Алтайского краевого законодательного собрания:

По телевизору все показали замечательно — работают врачи, реабилитологи, психотерапевты, инструкторы ЛФК. Когда доходит дело, чтобы туда попасть, начинаются проблемы. берут только ветеранов боевых действий и ребят, у которых закончился контракт с Министерством обороны. Таких мало. В основном раненных из военных госпиталей отправляют долечиваться домой, а делать это негде. Контракт не закончен, медицинского полиса нет, как и удостоверения.

Евгения Боровикова добавила, что из-за этой ситуации раненным приходится долечиваться в платных клиниках. «А те, кто возвращается в районы края, вообще остаются ни с чем. Там платных клиник нет», — добавила депутат.

Она призвала профильные ведомства, в том числе минздрав края, обратить внимание на проблему.

Евгения Боровикова. Фото: altai.spravedlivo.ru

Днем ранее во время правительственного часа в АКЗС глава краевого минсоцзащиты Наталья Оськина рассказала о мерах соцподдержки. По ее словам, на выплаты мобилизованным, контрактникам, раненым, а также помощь семьям погибших из краевого бюджета выделено 1,1 млрд рублей.

Также глава минсоцзащиты края сообщила, что количество беженцев, приехавших в Алтайский край, составляет 277 человек. При этом только 206 из них остались в Алтайском крае, а четверть — 71 человек — предпочли вернуться к себе домой.