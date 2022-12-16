16 декабря
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Жизнь

Алтайский депутат заявила, что некоторым раненым в СВО сложно долечиваться дома

Участники специальной военной операции, получившие ранения, не всегда могут получить надлежащую медицинскую помощь и порой вынуждены долечиваться за свой счет. Об этом 15 декабря в ходе 15-минутки сессии АКЗС сообщила депутат-справедливоросс Евгения Боровикова. Она попросила профильные ведомтсва повлиять на эту ситуацию.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Министерство обороны РФ.

По словам депутата, в госпитале для ветеранов войн Алтайского края открыт координационный совет по реабилитации раненных. Но попасть туда довольно проблематично, утверждает депутат.

Евгения Боровикова,
депутат Алтайского краевого законодательного собрания:

По телевизору все показали замечательно — работают врачи, реабилитологи, психотерапевты, инструкторы ЛФК. Когда доходит дело, чтобы туда попасть, начинаются проблемы. берут только ветеранов боевых действий и ребят, у которых закончился контракт с Министерством обороны. Таких мало. В основном раненных из военных госпиталей отправляют долечиваться домой, а делать это негде. Контракт не закончен, медицинского полиса нет, как и удостоверения.

Евгения Боровикова добавила, что из-за этой ситуации раненным приходится долечиваться в платных клиниках. «А те, кто возвращается в районы края, вообще остаются ни с чем. Там платных клиник нет», — добавила депутат.

Она призвала профильные ведомства, в том числе минздрав края, обратить внимание на проблему.

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Фото: altai.spravedlivo.ru

Днем ранее во время правительственного часа в АКЗС глава краевого минсоцзащиты Наталья Оськина рассказала о мерах соцподдержки. По ее словам, на выплаты мобилизованным, контрактникам, раненым, а также помощь семьям погибших из краевого бюджета выделено 1,1 млрд рублей.

Также глава минсоцзащиты края сообщила, что количество беженцев, приехавших в Алтайский край, составляет 277 человек. При этом только 206 из них остались в Алтайском крае, а четверть — 71 человек — предпочли вернуться к себе домой.

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