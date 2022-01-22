Алтайский думец облачился в футболку с Путиным и оценил мировую повестку

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов опубликовал в Instagram новый пост, где порассуждал о международной повестке.

«Какие бы вызовы не стояли перед нашим Отечеством, и, какие бы угрозы не звучали в наш адрес, у России есть чем ответить на агрессивную политику иностранных государств», — вдруг заявил парламентарий.

Он добавил, что глава государства направляет все усилия на то, чтобы сохранить мир и международную стабильность, заключать новые договоренности с Западом с целью защиты суверенных интересов России.

Подтвердить свое согласие с политикой президента депутат решил всем своим видом — он надел футболку с изображением Владимира Путина и смелым патриотичным заявлением.