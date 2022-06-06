Алтайский эксперт рассказала о новациях в налоговом законодательстве

Контроль налогов и взносов
С 2022 года усиленную квалифицированную электронную подпись можно получить только через налоговую инспекцию. Если организация получила подпись в 2022 году и позже, то владельцем ключа проверки можно указывать только саму организацию и того, кто действует от ее имени без доверенности — обычно это генеральный директор.
Следует иметь в виду, что рядовые сотрудники для подписи служебных документов смогут воспользоваться только личными электронными подписями по доверенности от организации, подчеркнула эксперт. Их выдают коммерческие удостоверяющие центры.
Заметим, если центр был аккредитован в 2021 году, то выданную им подпись можно использовать в 2022 году до истечения срока действия. Впоследствии подпись необходимо оформлять в ФНС.
НДФЛ
Сведения о доходах физических лиц (ранее это справка 2-НДФЛ), начиная с отчета за 2021 год, подают в составе расчета 6-НДФЛ.
В 2022 году уведомление о праве на получение социального и имущественного вычетов налоговая инспекция будет направлять работодателям сама после обращения работника.
Также с этого года компенсация сотрудникам стоимости санаторно-курортной путевки не будет облагаться подоходным налогом, даже несмотря на то, что расходы по ней включили в расчет налога на прибыль. Такое освобождение действует только для одной путевки.
Помимо этого, возрастной лимит детей сотрудников увеличен до 18 лет (до 24 лет — для обучающихся очно).
Новые льготы для организаций общепита
Организации общепита при соблюдении определенных условий с этого года получат освобождение от уплаты НДС при предоставлении услуг в ресторанах, кафе, закусочных, столовых, на выездном обслуживании и так далее.
Но оно не распространяется на продажу кулинарии от розничных продавцов или организаций и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.
Освобождение предоставляется, если:
- за предшествующий календарный год сумма доходов компании не превысила 2 млрд рублей,
- доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% общей суммы поступлений,
- среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (именно это условие начнет действовать, начиная с 1 января 2024 года).
Кроме того, налогоплательщики сферы общепита смогут применять пониженные тарифы страховых взносов. Пониженная ставка 15% (10% - ПФР, 5% - ФФОМС, 0% - ФСС) будет действовать в отношении начисленных в пользу каждого работника выплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, на начало календарного года.
- налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса,
- основной вид его деятельности — «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»,
- среднесписочная численность работников организации превышает 250 человек,
- сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд рублей,
- доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% общей суммы поступлений.
Больничные листы
В 2022 году медорганизации полностью перешли на оформление электронных листков нетрудоспособности. По желанию человеку могут предоставить выписку из электронного больничного.
Возможность выдачи бумажных бланков больничных листов сохраняется в отдельных случаях, но законодательно они пока не прописаны.
При изменении статуса больничного листа работодатель автоматически получит уведомление от ФСС.
Налог на прибыль организаций
Теперь работодатели смогут учитывать затраты на санаторно-курортное лечение работников в составе расходов по налогу на прибыль, даже если договор был заключен не через туроператора или турагента, а напрямую с санаторием.
К тому же, работодатель компенсирует затраты на отдых родителям, супругам, детям работников. Но стоит иметь в виду, что по турпутевкам сохраняется условие заключения договора строго с туроператором или турагентом.
- суммы, на которые в налоговом периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации, если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года,
- средства, полученные общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» в виде целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр; доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от органов государственной власти, органов местного самоуправления, корпорации развития МСП и ее дочерних обществ, организаций, включённых в Единый реестр организаций и инфраструктуры поддержки.
А еще до конца 2024 года продлено 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет в уменьшение налоговой базы текущего отчетного периода. Внесены изменения относительно реконструкции и модернизации. Так, при реконструкции первоначальная стоимость изменяется независимо от размера остаточной стоимости основного средства.
Подобное правило действует при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации. Если в результате реконструкции, модернизации, техническом перевооружении срок полезного использования объекта не изменился, то организация применяет норму амортизации, которую определили по первоначально установленному сроку полезного использования.