Алтайский эксперт рассказала о новациях в налоговом законодательстве

В 2022 году в России произошел ряд изменений в налоговом законодательстве. Они коснулись как рядовых налогоплательщиков, так и предпринимателей. Пункты законодательства, которые заслуживают особого внимания, прокомментировала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Куликова .

Контроль налогов и взносов

С 2022 года усиленную квалифицированную электронную подпись можно получить только через налоговую инспекцию. Если организация получила подпись в 2022 году и позже, то владельцем ключа проверки можно указывать только саму организацию и того, кто действует от ее имени без доверенности — обычно это генеральный директор.

Следует иметь в виду, что рядовые сотрудники для подписи служебных документов смогут воспользоваться только личными электронными подписями по доверенности от организации, подчеркнула эксперт. Их выдают коммерческие удостоверяющие центры.

Заметим, если центр был аккредитован в 2021 году, то выданную им подпись можно использовать в 2022 году до истечения срока действия. Впоследствии подпись необходимо оформлять в ФНС.

НДФЛ

Сведения о доходах физических лиц (ранее это справка 2-НДФЛ), начиная с отчета за 2021 год, подают в составе расчета 6-НДФЛ.

В 2022 году уведомление о праве на получение социального и имущественного вычетов налоговая инспекция будет направлять работодателям сама после обращения работника.

Также с этого года компенсация сотрудникам стоимости санаторно-курортной путевки не будет облагаться подоходным налогом, даже несмотря на то, что расходы по ней включили в расчет налога на прибыль. Такое освобождение действует только для одной путевки.

Помимо этого, возрастной лимит детей сотрудников увеличен до 18 лет (до 24 лет — для обучающихся очно).

Дети и налоги. Pixabay.com

Новые льготы для организаций общепита

Организации общепита при соблюдении определенных условий с этого года получат освобождение от уплаты НДС при предоставлении услуг в ресторанах, кафе, закусочных, столовых, на выездном обслуживании и так далее.

Но оно не распространяется на продажу кулинарии от розничных продавцов или организаций и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.

Освобождение предоставляется, если:

за предшествующий календарный год сумма доходов компании не превысила 2 млрд рублей,

доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% общей суммы поступлений,

среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» ( именно это условие начнет действовать , начиная с 1 января 2024 года).

Кроме того, налогоплательщики сферы общепита смогут применять пониженные тарифы страховых взносов. Пониженная ставка 15% (10% - ПФР, 5% - ФФОМС, 0% - ФСС) будет действовать в отношении начисленных в пользу каждого работника выплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, на начало календарного года.

Условия применения льготы налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса,

основной вид его деятельности — «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»,

среднесписочная численность работников организации превышает 250 человек,

сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд рублей,

доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% общей суммы поступлений.

Больничные листы

В 2022 году медорганизации полностью перешли на оформление электронных листков нетрудоспособности. По желанию человеку могут предоставить выписку из электронного больничного.

Возможность выдачи бумажных бланков больничных листов сохраняется в отдельных случаях, но законодательно они пока не прописаны.

При изменении статуса больничного листа работодатель автоматически получит уведомление от ФСС.

Больница. Медицина. unsplash.com

Налог на прибыль организаций

Теперь работодатели смогут учитывать затраты на санаторно-курортное лечение работников в составе расходов по налогу на прибыль, даже если договор был заключен не через туроператора или турагента, а напрямую с санаторием.

К тому же, работодатель компенсирует затраты на отдых родителям, супругам, детям работников. Но стоит иметь в виду, что по турпутевкам сохраняется условие заключения договора строго с туроператором или турагентом.

Расширен перечень доходов , которые не учитываются при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций: суммы , на которые в налоговом периоде произошло уменьшение уставного ( складочного) капитала организации , если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года,

на которые в налоговом периоде произошло уменьшение уставного складочного) капитала организации если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года, средства , полученные общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» в виде целевых отчислений , удержанных с организаторов азартных игр; доходы в виде работ ( услуг), имущественных прав , полученных безвозмездно от органов государственной власти , органов местного самоуправления , корпорации развития МСП и ее дочерних обществ , организаций , включённых в Единый реестр организаций и инфраструктуры поддержки.

А еще до конца 2024 года продлено 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет в уменьшение налоговой базы текущего отчетного периода. Внесены изменения относительно реконструкции и модернизации. Так, при реконструкции первоначальная стоимость изменяется независимо от размера остаточной стоимости основного средства.

Подобное правило действует при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации. Если в результате реконструкции, модернизации, техническом перевооружении срок полезного использования объекта не изменился, то организация применяет норму амортизации, которую определили по первоначально установленному сроку полезного использования.