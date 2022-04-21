21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Неожиданно. Названы лидеры по уровню налоговой нагрузки в России

Лидер по уровню налоговой нагрузки по итогам 2021 года — сфера образования, где фискальное бремя составляет 61,4% от выручки, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Высокая доля налоговой нагрузки в сфере образования обусловлена преобладанием государственных образовательных учреждений и незначительным относительно других отраслей денежным оборотом.

На второй строчке — добывающие компании. Они перечислили в казну 40,7% от своей общей выручки. Причем отдельно у предприятий нефтегазового сектора этот показатель составил 57%.

«Добывающая отрасль на фоне роста цен на сырье обеспечила свыше трети всех налоговых поступлений в бюджет (35,5%) и выступает безусловным лидером по этому показателю. Нагрузка на сектор почти вернулась на доковидный уровень 2019 года — тогда она составляла 41,4%", — отмечает издание.

На третьем месте отрасли культуры, спорта и развлечений. Их налоговое бремя оценили в 25,5%.

Далее идут операции с недвижимостью (22,2%) и административная деятельность (18,9%): аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность колл-центров и прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

На шестом месте — сфера информации и связи (15%), на седьмом — профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%), на восьмом — строительство (10,7%).

Ранее altapress.ru рассказал, как барнаульцы, разъехавшиеся жить по разным концам света, платят там налоги.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость