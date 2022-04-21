Неожиданно. Названы лидеры по уровню налоговой нагрузки в России

Лидер по уровню налоговой нагрузки по итогам 2021 года — сфера образования, где фискальное бремя составляет 61,4% от выручки, пишут « Известия » со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Высокая доля налоговой нагрузки в сфере образования обусловлена преобладанием государственных образовательных учреждений и незначительным относительно других отраслей денежным оборотом.

На второй строчке — добывающие компании. Они перечислили в казну 40,7% от своей общей выручки. Причем отдельно у предприятий нефтегазового сектора этот показатель составил 57%.

«Добывающая отрасль на фоне роста цен на сырье обеспечила свыше трети всех налоговых поступлений в бюджет (35,5%) и выступает безусловным лидером по этому показателю. Нагрузка на сектор почти вернулась на доковидный уровень 2019 года — тогда она составляла 41,4%", — отмечает издание.

На третьем месте отрасли культуры, спорта и развлечений. Их налоговое бремя оценили в 25,5%.

Далее идут операции с недвижимостью (22,2%) и административная деятельность (18,9%): аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность колл-центров и прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

На шестом месте — сфера информации и связи (15%), на седьмом — профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%), на восьмом — строительство (10,7%).

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