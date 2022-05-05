5 мая
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Экономика

Производители удобрений просят снизить им ставку НДС вдвое

Производители минеральных удобрений попросили налоговые поблажки из-за санкций, снизивших экспортную выручку на 15−70%, сообщает ТАСС

Удобрения.
Удобрения.
СС0

Компании просят уменьшить им ставку НДС с 20 до 10%. Однако Минфин РФ выступил против, поскольку из-за этого могут поступить просьбы сократить НДС и для других товаров.

Это увеличит потери бюджета, пояснили в ведомстве. В частности, при снижении НДС для удобрений «выпадут» 63,4 млрд рублей доходов.

При этом в Российском союзе промышленников (РСПП) отмечают, что налоговая база по НДС вырастет из-за расширения поставок, и выпадающих доходов не будет.

«В текущей ситуации при существенном ограничении экспорта и переориентации поставок удобрений на внутренний рынок у производителей удобрений критично увеличивается налоговая база по НДС», — пояснили в РСПП.

Уточняется, что в прошедшем году компании могли использовать нулевую ставку НДС по экспортным сделкам или возместить уплаченный налог. Так, сейчас для некоторых компаний размер этого налога вырастет до 2 млрд рублей.

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