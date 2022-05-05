Производители удобрений просят снизить им ставку НДС вдвое

Компании просят уменьшить им ставку НДС с 20 до 10%. Однако Минфин РФ выступил против, поскольку из-за этого могут поступить просьбы сократить НДС и для других товаров.

Это увеличит потери бюджета, пояснили в ведомстве. В частности, при снижении НДС для удобрений «выпадут» 63,4 млрд рублей доходов.

При этом в Российском союзе промышленников (РСПП) отмечают, что налоговая база по НДС вырастет из-за расширения поставок, и выпадающих доходов не будет.

«В текущей ситуации при существенном ограничении экспорта и переориентации поставок удобрений на внутренний рынок у производителей удобрений критично увеличивается налоговая база по НДС», — пояснили в РСПП.

Уточняется, что в прошедшем году компании могли использовать нулевую ставку НДС по экспортным сделкам или возместить уплаченный налог. Так, сейчас для некоторых компаний размер этого налога вырастет до 2 млрд рублей.