Алтайский фотограф со снимком «Улыбка кита» вышел в финал конкурса РГО

Поддержать фотохудожника и отдать свой голос за его работу можно в категории «Пейзаж».

Фотоконкурс «Самая красивая страна» — масштабный проект Русского географического общества, объединяющий лучших фотографов России.

Оценку снимкам дает экспертная комиссия, к работе в которой привлекаются авторитетные фотографы и руководители крупнейших фотослужб страны.

Ранее altapress.ru побеседовал с Евгением Борисовым. Он рассказал о том, как в декабре 2017 года отправился на юг Африки, чтобы в естественной среде поймать в кадр великолепных животных.