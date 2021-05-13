13 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский фотограф со снимком «Улыбка кита» вышел в финал конкурса РГО

Алтайский фотограф Евгений Борисов вышел в финал конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». На сайте фотоконкурса идет голосование.

Улыбка кита.
Улыбка кита.
Евгений Борисов

Поддержать фотохудожника и отдать свой голос за его работу можно в категории «Пейзаж».

Фотоконкурс «Самая красивая страна» — масштабный проект Русского географического общества, объединяющий лучших фотографов России.

Оценку снимкам дает экспертная комиссия, к работе в которой привлекаются авторитетные фотографы и руководители крупнейших фотослужб страны.

Ранее altapress.ru побеседовал с Евгением Борисовым. Он рассказал о том, как в декабре 2017 года отправился на юг Африки, чтобы в естественной среде поймать в кадр великолепных животных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость