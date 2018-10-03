Алтайский губернатор спас лес от санитарной вырубки

Карасукцы рассказали главе региона, что прямо в границе их села неизвестные начали рубить лес, который они по праву считают своим и с давних времен используют для сбора дикоросов.
«Как только до меня дошли эти сведения, я поручил немедленно разобраться в происходящем. Выяснилось, что работники лесной отрасли проводили запланированные санитарные рубки, однако население высказалось против. Решение было принято сразу — к призывам людей прислушаться, все работы незамедлительно свернуть. И сегодня я гарантирую жителям села: в окрестностях Карасука лес рубить никто не будет», — заявил Бердников.
Глава республики призвал всех жителей региона сообщать о подобных фактах. В каждом конкретном случае он пообещал принимать меры в соответствии с законодательством.
«В вопросе сохранения наших природных богатств мы с вами на одной стороне, мы союзники, единомышленники и партнеры», — написал Александр Бердников.