«Не моя личная прихоть»: глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с мигалками

Александр Бердников написал, что это не его личная прихоть или желание показать превосходство. Он отметил, что «человек приземленный» и понимает, что может создавать помехи другим автомобилистам. Однако, по словам главы республики, при плотном рабочем графике обойтись без спецсигналов порой невозможно, это рабочая необходимость.
Александр Бердников,
глава Республики Алтай:
Ни в коем случае не утверждаю, что работаю больше, чем чабан, доярка, учитель или врач, каждый занимается на своем месте полезной работой. Но обязанности главы субъекта подразумевают ответственность за всё, что происходит в регионе, я должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей, и каждый час в сутках у меня расписан, включая выходные.
Он также отметил, что при таком графике зачастую не может стоять в пробках. «Иначе просто ничего не успею сделать», — заявил Бердников.
Александр Бердников поблагодарил жителей за замечания и извинился перед другими участниками движения. Он также пообещал стараться использовать спецсигналы и преимущества на дороге как можно реже.