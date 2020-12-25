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Жизнь

Алтайский край назвали в числе регионов, недовольных реакцией властей на пандемию

Алтайский край попал в список регионов, где жители выражали недовольство местной властью в период пандемии, сообщает Forbes со ссылкой на данные Media Research Family.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Пресс-служба АКЗС

В Алтайском крае доля негативных сообщений в соцсетях составила 38%. Пользователи были недовольны программами вакцинации и выдачи бесплатных лекарств, а также критиковали дополнительные ограничительные меры, отмечается в исследовании.

Ключевой проблемой, объединяющей все сообщения с критикой, авторы исследования называют отсутствие доверия к местной власти.

Напомним, петиция за отставку главы алтайского минздрава Дмитрия Попова набрала почти 6 тыс. голосов. Люди были недовольны тем, что не хватает врачей и лекарств, а поликлиники и скорая помощь не успевают обслуживать всех обратившихся.

Руководство региона критиковали даже врачи. Барнаульский анестезиолог записала видеообращение, адресованное Попову. После смерти своего коллеги, заведующего реанимацией горбольницы № 10 Юрия Кочетова, женщина резко указала властям на политику двойных стандартов.

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