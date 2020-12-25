Алтайский край назвали в числе регионов, недовольных реакцией властей на пандемию

В Алтайском крае доля негативных сообщений в соцсетях составила 38%. Пользователи были недовольны программами вакцинации и выдачи бесплатных лекарств, а также критиковали дополнительные ограничительные меры, отмечается в исследовании.
Ключевой проблемой, объединяющей все сообщения с критикой, авторы исследования называют отсутствие доверия к местной власти.
Напомним, петиция за отставку главы алтайского минздрава Дмитрия Попова набрала почти 6 тыс. голосов. Люди были недовольны тем, что не хватает врачей и лекарств, а поликлиники и скорая помощь не успевают обслуживать всех обратившихся.
Руководство региона критиковали даже врачи. Барнаульский анестезиолог записала видеообращение, адресованное Попову. После смерти своего коллеги, заведующего реанимацией горбольницы № 10 Юрия Кочетова, женщина резко указала властям на политику двойных стандартов.