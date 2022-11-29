В Оренбурге прошел XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На этом мероприятии губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Абайской области Нурлан Уранхаев подписали всестороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.

В начале саммита по видеоселекторной связи участников форума поприветствовали президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Стороны отметили, что торгово-экономические отношения между странами продолжают развиваться. По итогам 2021 года товарооборот между двумя государствами вырос на 35% и составил порядка 25 миллиардов долларов. Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития всестороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономических связей.

По видеоселекторной связи участников форума поприветствовали президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Антон Федотов.

Предложение о заключении соглашения поступило от акимата Абайской области Республики Казахстан и было поддержано руководством Алтайского края.

Подписание соглашения позволит создать нормативно-правовую базу для налаживания сотрудничества с новым приграничным для Алтайского края регионом Казахстана.

В силу географической близости и давних социально-экономических связей Республика Казахстан является основным торгово-экономическим партнером Алтайского края. Членство в ЕАЭС обеспечивает транспортную доступность для перемещения товаров из края в республику. Отсутствие серьезных торговых барьеров способствует расширению номенклатуры поставляемых товаров. К основным статьям экспорта Алтайского края в Казахстан относятся железнодорожные вагоны и их части, кокс и полукокс, древесина и изделия из нее, шины и покрышки, руды и концентраты свинцовые, подсолнечное масло, сельскохозяйственная техника, котельное оборудование.

Алтайский край подписал соглашение о всестороннем сотрудничестве с Абайской областью Восточного Казахстана. Фото: Антон Федотов.

Тесно связаны между собой агропромышленные комплексы наших регионов. Между научно-исследовательскими учреждениями края и республики осуществляется обмен перспективным селекционным материалом, проводятся сортовые испытания различных сортов пшеницы, ячменя, масличного подсолнечника. Хозяйства Казахстана массово возделывают мягкие и твердые сорта пшеницы, выведенные в Алтайском крае.

Взаимодействие в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай» в области культуры, образования, спорта и туризма ведет к становлению крепких соседских отношений.

XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Фото: Антон Федотов.

Ранее Алтайский край заключил соглашения о сотрудничестве с приграничными Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана (07.09.2010 и 19.09.2012 соответственно). Абайская область с центром в городе Семее была выделена из Восточно-Казахстанской области летом 2022 года в рамках проводимой по инициативе Президента Республики Казахстан административно-территориальной реформы.

Справочно.

Казахстан стабильно является основным внешнеторговым партнером Алтайского края, одним из наиболее перспективных и реально работающих направлений внешней торговли и производственного сотрудничества в целом. По итогам 2021 года на Республику приходится 32,6% от общего объема внешнеторгового товарооборота. Общая протяженность алтайского участка государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан составляет более 840 километров.