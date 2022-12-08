Алтайский край получит рекордное количество машин скорой помощи

Алтайский край в 2022—2023 годах получит от федерального правительства 48 автомобилей скорой помощи производства ГАЗ и УАЗ. Это намного больше, чем в любом другом регионе страны.

Дайте «таблеток», да побольше , побольше

Распоряжением правительства РФ от 2 декабря Алтайскому краю предназначено 48 автомобилей скорой помощи полукапотной компоновки с бензиновым двигателем, в северном исполнении:

22 автомобиля — класс В , полный привод;

полный привод; 16 автомобилей — класс С ( реанимобиль), задний привод;

реанимобиль), задний привод; 10 автомобилей — класс В , задний привод.

Всем остальным регионам страны поступит, в основном, по 9−12 машин, некоторым — по 20−26. Так, например, в Сибирском федеральном округе 13 машин получит Новосибирская область, по 12 — Иркутская, Омская и Красноярский край, 10 — Томская область. По девять автомобилей достанется Кузбассу, Хакасии, Тыве и Алтаю.

Скорая помощь altairegion22.ru

Обновление уже идет

Ранее altapress.ru писал, что парк скорых планируют обновить в связи с ростом количества вызовов. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отмечал, что в замене нуждается свыше 40% транспорта медучреждений.

К настоящему времени заменены 150 автомобилей скорой помощи из 330. Новые машины получили в Бийске, Змеиногорске, Баевском, Благовещенском, Петропавловском, Ребрихинском и других районах. Барнаулу достался новый реанимобиль.