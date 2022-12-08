8 декабря
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Жизнь

Алтайский край получит рекордное количество машин скорой помощи

Алтайский край в 2022—2023 годах получит от федерального правительства 48 автомобилей скорой помощи производства ГАЗ и УАЗ. Это намного больше, чем в любом другом регионе страны.

Автомобили скорой помощи.
Автомобили скорой помощи.
Максим Стрелковский.

Дайте «таблеток», да побольше, побольше

Распоряжением правительства РФ от 2 декабря Алтайскому краю предназначено 48 автомобилей скорой помощи полукапотной компоновки с бензиновым двигателем, в северном исполнении:

  • 22 автомобиля — класс В, полный привод;
  • 16 автомобилей — класс С (реанимобиль), задний привод;
  • 10 автомобилей — класс В, задний привод.

Всем остальным регионам страны поступит, в основном, по 9−12 машин, некоторым — по 20−26. Так, например, в Сибирском федеральном округе 13 машин получит Новосибирская область, по 12 — Иркутская, Омская и Красноярский край, 10 — Томская область. По девять автомобилей достанется Кузбассу, Хакасии, Тыве и Алтаю.

Скорая помощь
Скорая помощь
altairegion22.ru

Обновление уже идет

Ранее altapress.ru писал, что парк скорых планируют обновить в связи с ростом количества вызовов. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отмечал, что в замене нуждается свыше 40% транспорта медучреждений.

К настоящему времени заменены 150 автомобилей скорой помощи из 330. Новые машины получили в Бийске, Змеиногорске, Баевском, Благовещенском, Петропавловском, Ребрихинском и других районах. Барнаулу достался новый реанимобиль.

Тем же распоряжением от 2 декабря между регионами распределяют школьные автобусы. Здесь Алтайский край не выделяется из других регионов — он получит всего 15 транспортных единиц. По пять автобусов на 10−12, 13−20 и 21−24 пассажиров.

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