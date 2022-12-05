5 декабря
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Жизнь

Алтайский край попал в рейтинг по отсутствию вредных привычек

В список регионов со здоровым образом жизни вошел Алтайский край. Он занял 26 место в рейтинге. Лидерами, как и в прошлые годы, стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. Результаты исследования опубликовал РИА Рейтинг.

Сигарета.
Сигарета.
unsplash.com

По словам экспертов, в первой десятке регионов-лидеров отмечается низкое потребление табачной продукции.

Отмечается, что по показателям смертности от злоупотребления спиртными напитками и преступлений в состоянии наркотического опьянения, все перечисленные регионы занимают верхнюю половину или середину списка.

Алтайский край улучшил показатели с прошлого года. Предыдущий результат был в 65,2 балла. В этом году — 68,6 баллов.

В списке регионов он находится сразу после Санкт-Петербурга. Далее идет Республика Крым.

Республика Алтай на 64 месте и по показателям значительно уступает Алтайскому краю.

Новосибирская область заняла 40 место, Кемеровская — 59-е, Омская — на 42 месте и Томская — на 37-м.

Между тем Алтайский край занял 73 место в рейтинге по ипотечным платежам.

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