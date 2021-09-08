Алтайский край стал вторым регионом в Сибири по распаду семей

Больше всего разводов в Сибири за половину 2021 года произошло в Республике Алтай. Алтайский край поделил вторую строчку с Кемеровской областью, гласят данные Новосибирскстата.

Больше всего семей распалось в Республике Алтай. Там на 100 браков пришлось 103 развода.

В Алтайском крае и Кузбассе за первые шесть месяцев на 100 свадеб произошло 95 распадов семей.

Третье место занял Красноярский край — 91 развод на сотню браков.

Новосибирская и Иркутская область занимают шестое место (на 100 браков 83 развода).

Реже всего семьи рушились в Республике Тыва, где на 100 браков пришлось 56 разводов.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года число браков увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.