Алтайский край закрепился в группе самых выздоравливающих от COVID-19 регионов

Статистику по состоянию на 18 августа подготовил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
«В статистике учитывается процент выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО», — пояснили в оперштабе.
Первые места среди регионов с самой высокой долей выздоровевших заняли: Пензенская и Тюменская области (по 95%), а также Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ (по 94%).
В ТОП-25 входят три региона Сибирского федерального округа (СФО: Хакасия (8 место), Тыва (14) и Новосибирская область (21).
Число регионов, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа зараженных — 51. Таких субъектов стало больше на пять (ранее — 46).
«Таких регионов уже две трети. Это наиболее благополучные территории. В их числе, как и ранее, — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия», — подчеркнули в оперштабе.
В 21 регионе процент выздоровевших колеблется от 71 до 80% (их стало меньше на пять): сюда, к примеру, из сибирских территорий входят Иркутская и Омская области (по 73%).
12 регионов входят в группу с показателем — от 35 до 70%. Из сибирских в этот список попала Кемеровская область (69%).
В среднем по СФО доля выздоровевших выросла до 80%. По этому показателю округ находится на пятом месте среди всех федеральных округов. Лидирует Уральский федеральный округ — 84%.