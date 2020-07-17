Алтайский край замкнул пятерку регионов с наибольшим числом случаев COVID за сутки

Первую позицию в списке заняла Москва (+575), далее идет Свердловская область (+301), Ханты-Мансийский АО (+249), Санкт-Петербург (+244) и замыкает пятерку Алтайский край (+228).
На последнем месте находится Ненецкий автономный округ. Там за сутки выявили всего одного заболевшего.
Среди регионов Сибири Алтайский край по суточному приросту находится на первом месте.
Всего на 17 июля в России зарегистрировано 759 203 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период — 12 123 летальных исходов, выздоровели 539 373 человек.
В Алтайском крае с начала пандемии заболели коронавирусом 6983 человек, выписались 4435, умерло 147 пациентов.
Ранее на ситуацию в крае обратили внимание несколько федеральных СМИ.