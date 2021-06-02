Алтайский министр здравоохранения вновь обрушил на себя волну народного гнева

В сети опубликовали фрагмент диалога, из которого следует, что Марина Костромицкая уволила пять уборщиц. Оставшиеся выполняют еще и роль санитарок, которых уволили год назад. Но, по мнению главврача, все справляются.
Комментаторы в местных пабликах единым фронтом выступили за «оптимизацию» самого главы минздрава, припомнив ему и увеличившийся в 2020 году заработок, и медаль (от которой министр отказался).
«Многоуважаемый министр Попов лишнее звено в системе здравоохранения, который в год эпидемии умудрился заработать в 1,5 раза больше, наверное, сокращенные ставки закрывал на себе»,
«Давайте сократим одного Попова, станет только лучше»,
«Глaвнoe Пoпoв дoвoлeн, нaгpaдить вcex!»
«Да тут еще оптимизировать и оптимизировать. Можно анестезиологов убрать, с прямого в челюсть может и охранник усыплять пациентов»,
«Осталось сократить врачей и возложить их обязанности на уборщиц. Ну это на следующий год».
Еще в 2020 году в период коллапса в медицине из-за коронавируса жители края создали петицию за отставку Дмитрия Попова. На данный момент ее подписали 5 874 человека.
Мнение депутата
Кадры прокомментировала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина в своем Telegram-канале. Она обращает внимание, что в этом видео вскрывается больная тема медицины: главврач рассказывает о том, сколько осталось уборщиц, что они работают в ночную смену, а министр этому удивляется.
Вероника Лапина,
депутат АКЗС:
К слову, на протяжении нескольких лет в Алтайском крае сокращали санитарок и переводили их в уборщиц. Да, они выполняют те же функции, что и санитарки, но не получают за это надбавки, которые положены за работу с опасными биологическими отходами — кровью, отходами жизнедеятельности лежачих больных.
И все это сделано для сокращения расходов.
Очень бы хотелось, чтобы прозвучавшие слова об уборщицах, выполняющих функции санитарок, стали основанием проверки всех больниц региона.