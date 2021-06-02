Алтайский министр здравоохранения вновь обрушил на себя волну народного гнева

Жители Алтайского края бурно обсуждают в соцсетях кадры с совещания , на котором главврач Завьяловской центральной больницы Марина Костромицкая докладывает министру здравоохранения Дмитрию Попову о ситуации с работниками.

В сети опубликовали фрагмент диалога, из которого следует, что Марина Костромицкая уволила пять уборщиц. Оставшиеся выполняют еще и роль санитарок, которых уволили год назад. Но, по мнению главврача, все справляются.

Комментаторы в местных пабликах единым фронтом выступили за «оптимизацию» самого главы минздрава, припомнив ему и увеличившийся в 2020 году заработок, и медаль (от которой министр отказался).

«Многоуважаемый министр Попов лишнее звено в системе здравоохранения, который в год эпидемии умудрился заработать в 1,5 раза больше, наверное, сокращенные ставки закрывал на себе»,

«Давайте сократим одного Попова, станет только лучше»,

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов. Пресс-служба АКЗС

«Глaвнoe Пoпoв дoвoлeн, нaгpaдить вcex!»

«Да тут еще оптимизировать и оптимизировать. Можно анестезиологов убрать, с прямого в челюсть может и охранник усыплять пациентов»,

«Осталось сократить врачей и возложить их обязанности на уборщиц. Ну это на следующий год».

Еще в 2020 году в период коллапса в медицине из-за коронавируса жители края создали петицию за отставку Дмитрия Попова. На данный момент ее подписали 5 874 человека.

Мнение депутата

Кадры прокомментировала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина в своем Telegram-канале. Она обращает внимание, что в этом видео вскрывается больная тема медицины: главврач рассказывает о том, сколько осталось уборщиц, что они работают в ночную смену, а министр этому удивляется.

Вероника Лапина,

депутат АКЗС: