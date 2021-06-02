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Жизнь

Алтайский министр здравоохранения вновь обрушил на себя волну народного гнева

Жители Алтайского края бурно обсуждают в соцсетях кадры с совещания, на котором главврач Завьяловской центральной больницы Марина Костромицкая докладывает министру здравоохранения Дмитрию Попову о ситуации с работниками.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

В сети опубликовали фрагмент диалога, из которого следует, что Марина Костромицкая уволила пять уборщиц. Оставшиеся выполняют еще и роль санитарок, которых уволили год назад. Но, по мнению главврача, все справляются.

Комментаторы в местных пабликах единым фронтом выступили за «оптимизацию» самого главы минздрава, припомнив ему и увеличившийся в 2020 году заработок, и медаль (от которой министр отказался).

«Многоуважаемый министр Попов лишнее звено в системе здравоохранения, который в год эпидемии умудрился заработать в 1,5 раза больше, наверное, сокращенные ставки закрывал на себе»,

«Давайте сократим одного Попова, станет только лучше»,

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Пресс-служба АКЗС

«Глaвнoe Пoпoв дoвoлeн, нaгpaдить вcex!»

«Да тут еще оптимизировать и оптимизировать. Можно анестезиологов убрать, с прямого в челюсть может и охранник усыплять пациентов»,

«Осталось сократить врачей и возложить их обязанности на уборщиц. Ну это на следующий год».

Еще в 2020 году в период коллапса в медицине из-за коронавируса жители края создали петицию за отставку Дмитрия Попова. На данный момент ее подписали 5 874 человека.

Мнение депутата

Кадры прокомментировала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина в своем Telegram-канале. Она обращает внимание, что в этом видео вскрывается больная тема медицины: главврач рассказывает о том, сколько осталось уборщиц, что они работают в ночную смену, а министр этому удивляется.

Вероника Лапина,
депутат АКЗС:

К слову, на протяжении нескольких лет в Алтайском крае сокращали санитарок и переводили их в уборщиц. Да, они выполняют те же функции, что и санитарки, но не получают за это надбавки, которые положены за работу с опасными биологическими отходами — кровью, отходами жизнедеятельности лежачих больных.

И все это сделано для сокращения расходов.

Очень бы хотелось, чтобы прозвучавшие слова об уборщицах, выполняющих функции санитарок, стали основанием проверки всех больниц региона.

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