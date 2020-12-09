Алтайский минздрав опроверг возобновление плановой медпомощи

Напомним, 27 октября глава минздрава Дмитрий Попов подписал приказ о новом порядке плановой медпомощи — временно приостановили плановую госпитализацию.
9 декабря в краевых СМИ появилась информация, согласно которой сегодня в регионе возобновили плановую медпомощь.
«Распространена информация, несоответствующая действительности. Пока в крае идет только подготовка к ее возобновлению. Сегодня по-прежнему в медучреждениях оказывают экстренную и неотложную помощь», — подчеркнули в министерстве.
В минздраве отметили, что сейчас идет подготовка к началу работы в прежнем режиме — процесс поэтапный и зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципалитете.
«После внесения изменений в указ губернатора о возобновлении плановой медпомощи жители края обязательно будут информированы», — заверили в ведомстве.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров — это связано с их повышенной уязвимостью к ковиду и более высокой смертностью.