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Жизнь

Алтайский минздрав вернул возможность комментировать посты в своем Instagram

После публикаций в СМИ и соцсетях на странице министерства здравоохранения Алтайского края вновь стала доступна функция комментирования публикаций. В ведомстве заявили, что комментарии закрыли ненамеренно. Это даже не заметили.

Instagram
Instagram
CC0

В минздраве altapress.ru сообщили, что не знают, что произошло. Причиной такого казуса стала техническая недоработка. Намеренно ограничивать обсуждение публикаций не собирались, уверяют чиновники.

Как уже сообщалось, возможность комментирования пропала еще 20 октября. До вечера 28 октября в минздраве не замечали, что у постов перестали появляться комментарии, хотя до этого там разворачивались настоящие баталии.

«Уважаемые подписчики, министерство здравоохранения края готово к открытому диалогу. Причиной в закрытии комментариев стала техническая недоработка. Вместе с тем хотели бы отметить, что большинство из комментариев как правило носят эмоциональный характер, что только провоцирует панические настроения среди жителей. Напоминаем, что все персонализированные жалобы вы можете направлять к нам в директ. В день мы отрабатываем от 50 до 100 таких сообщений, помогаем людям и получаем от них благодарности», — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что комментарии хоть и вернули, но лишь к четырем крайним постам — про новый порядок оказания плановой медпомощи, про прямой эфир на тему инсульта, про вертолетную площадку и про готовность к открытому диалогу.

Остальные публикации по-прежнему недоступны для мнений жителей Алтайского края.

Три смайлика с обезьянками: именно так выглядит первый комментарий, оставленный после недельной «технической ошибки» в Instagram алтайского минздрава.

Примечательно, что ни в одном регионе Сибири, кроме Алтайского края, функцию комментирования не отключали. Запрет крайне редко ставят, но лишь на некоторые публикации.

Ранее федеральный минздрав объяснил запрет медикам публично высказываться про COVID-19.

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