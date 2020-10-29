Алтайский минздрав вернул возможность комментировать посты в своем Instagram

В минздраве altapress.ru сообщили, что не знают, что произошло. Причиной такого казуса стала техническая недоработка. Намеренно ограничивать обсуждение публикаций не собирались, уверяют чиновники.

Как уже сообщалось, возможность комментирования пропала еще 20 октября. До вечера 28 октября в минздраве не замечали, что у постов перестали появляться комментарии, хотя до этого там разворачивались настоящие баталии.

«Уважаемые подписчики, министерство здравоохранения края готово к открытому диалогу. Причиной в закрытии комментариев стала техническая недоработка. Вместе с тем хотели бы отметить, что большинство из комментариев как правило носят эмоциональный характер, что только провоцирует панические настроения среди жителей. Напоминаем, что все персонализированные жалобы вы можете направлять к нам в директ. В день мы отрабатываем от 50 до 100 таких сообщений, помогаем людям и получаем от них благодарности», — сообщили в ведомстве.