Алтайский омбудсмен и новый прокурор в коллаборации будут упрощать жизнь бизнесу

Прокуратура — главный партнер по защите прав предпринимателей, подчеркнул в своем Instagram Осипов.
«Особенно в части контроля в этой части за деятельностью других контрольно-надзорных органов. Именно совместно с прокуратурой мы решаем (и положительно решаем) многие проблемы и обращения наших предпринимателей», — считает омбудсмен.
В сентябре Осипов и Герман проведут совместное заседание Общественных советов при прокуратуре края и уполномоченном, чтобы рассмотреть индекс административного давления по итогам 2020 года.
К слову, по этому показателю регион поставил рекорд, переместившись с 62 места на шестое.
«Надеюсь, что тесная работа с прокуратурой края в этой части облегчит жизнь наших предпринимателей. В этом и суть работы уполномоченного. И нацеленность на это прокуратуры тоже видна», — заключил Андрей Осипов.
Нового прокурора представили коллективу алтайского ведомства 7 июля.