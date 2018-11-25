Алтайский пенсионер, просивший милостыню на Украине, вернулся домой

Старика, просящего милостыню у церкви, заметили местные жители. Вскоре информация о нем разлетелась в соцсетях. Жители Херсона накормили, обогрели пенсионера, и помогли вернуться на Алтай.
Встречать с поезда Виктора Полещенкова приехал абсолютно незнакомый человек — бийчанин Павел. Добираться самому до дома Виктору Николаевичу трудно — он инвалид по зрению. При этом в Барнауле у него живет сын.
В Херсоне мужчину также должны были встретить зять и знакомый. Но никто не пришел. Пенсионер пошел в парк, сел на скамейку и заснул. Очнулся, а рюкзака с документами и деньгами нет.
Документы мужчина пробовал восстановить сам, через консульство, но не вышло. Семь месяцев бродяжничал. Местные жители подкармливали и приносили одежду. Когда насобиралась сумма на билет домой, неравнодушные украинцы связались по электронной почте с российским консульством. Пенсионера привезли в Одессу и выдали документ за один день.
Соседи возвращению оказались не очень рады: намекали на трудный характер пенсионера. А вот глава сельсовета и участковый помогли дедушке реанимировать жилье после долгого простоя.
Теперь Виктору Полещенкому осталось восстановить паспорт и банковскую карту. Он, как и раньше, надеется на помощь людей.