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Жизнь
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Алтайский пенсионер, просивший милостыню на Украине, вернулся домой

75-летний житель села Акутиха Быстроистокского района уехал в Херсон на могилу матери, но в итоге был вынужден просить милостыню. Мужчина оказался в другой стране без денег и документов — их украли. Вернуться домой ему помогли простые незнакомые люди, сообщают «Вести-Алтай».

Пенсионер Виктор Полещенков.
Пенсионер Виктор Полещенков.
скриншот видео "Вести-Алтай"

Старика, просящего милостыню у церкви, заметили местные жители. Вскоре информация о нем разлетелась в соцсетях. Жители Херсона накормили, обогрели пенсионера, и помогли вернуться на Алтай.

Встречать с поезда Виктора Полещенкова приехал абсолютно незнакомый человек — бийчанин Павел. Добираться самому до дома Виктору Николаевичу трудно — он инвалид по зрению. При этом в Барнауле у него живет сын.

В Херсоне мужчину также должны были встретить зять и знакомый. Но никто не пришел. Пенсионер пошел в парк, сел на скамейку и заснул. Очнулся, а рюкзака с документами и деньгами нет.

Документы мужчина пробовал восстановить сам, через консульство, но не вышло. Семь месяцев бродяжничал. Местные жители подкармливали и приносили одежду. Когда насобиралась сумма на билет домой, неравнодушные украинцы связались по электронной почте с российским консульством. Пенсионера привезли в Одессу и выдали документ за один день.

Соседи возвращению оказались не очень рады: намекали на трудный характер пенсионера. А вот глава сельсовета и участковый помогли дедушке реанимировать жилье после долгого простоя.

Теперь Виктору Полещенкому осталось восстановить паспорт и банковскую карту. Он, как и раньше, надеется на помощь людей.

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