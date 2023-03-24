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Жизнь

Алтайский Пухляш Дмитрий Красилов выпустил песню

Уроженец Заринска Дмитрий Красилов, которого называют Пухляшом, выпустил свой первый сольный трек «Каблуки». Об этом он рассказал в интервью газете «Наш город Заринск».

Дмитрий Красилов.
Дмитрий Красилов.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Красилов поделился, что к пению пришел случайно. По его словам, он ходил на концерты к любимым исполнителям и видел, как им подпевает зал. Решил, что тоже так хочет.

«Спустя практически полгода различных перипетий, 16 марта у меня вышел первый сольный трек», — поделился артист.

Также он придумал себе псевдоним — KrasiLOVE. Как говорит артист, назывался он так, потому что «все в нашей жизни через любовь — LOVE, а когда красивая любовь — так это вдвойне приятней».

Первую песню Пухляш сделал танцевальной и энергичной — в его стиле.

«Но это всего лишь начало! Дальше — только больше!», — добавил Красилов.

Исполнитель надеется, что Заринск его поддержит и в будущем его треки разлетятся по всей стране.

Напомним, Красилов прославился благодаря участию в клипе группы Little Big на Евровидении.

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