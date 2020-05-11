Алтайский Роспотребнадзор напомнил, как носить маски

Маски призваны предотвратить заражение инфекцией в случаях, когда непосредственного контакта между людьми избежать невозможно. Чтобы использование масок было наиболее эффективно необходимо знать и соблюдать несколько правил.
Где и когда носить
- Всегда носите маску в публичных местах и общественном транспорте, так как именно в местах массового скопления людей наиболее велик риск заражения коронавирусной инфекцией.
- Если вы чувствуете недомогание, или симптомы вирусного респираторного заболевания, обязательно надевайте маску перед тем, как приближаться к другим людям.
- Ношение маски также является обязательным, если вы оказываете медицинскую помощь заболевшим или осуществляете уход за ними.
- Через каждые два-три часа постоянного использования маску необходимо обязательно менять на новую. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусор.
- Многоразовые маски использовать повторно можно только после соответствующей обработки. Для этого в домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или хлоросодержащим моющим средством, а затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо еще раз прогладить горячим утюгом.
Медицинская маска.
Altapress.ru.
Как носить
- Аккуратно наденьте маску и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской,
- Если на маске есть специальные складки, — расправьте их,
- При наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать к спинке носа,
- Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу, закрывая рот, нос и подбородок,
- Ни в коем случае не касайтесь маски руками,
- В случае непреднамеренного касания маски обработайте руки с помощью спиртосодержащего дезинфицирующего средства или мыла,
- Меняйте маску на новую чистую, сухую маску каждые 2−3 часа или раньше — в случае если маска стала влажной,
- Не используйте повторно одноразовые маски,
- Выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия,
- После утилизации медицинской маски обязательно проводите тщательную гигиеническую обработку рук спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или мылом.
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