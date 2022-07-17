17 июля
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Жизнь

Алтайский Роспотребнадзор после громкого инцидента напомнил, что маленьким детям нельзя есть грибы

Алтайский Роспотребнадзор выпустил памятку для профилактики отравлений грибами. Ведомство напомнило основные правила сбора, выбора и хранения грибов.

Первые алтайские грибы-2022.
Первые алтайские грибы-2022.
vk.com/grib22rus

В частности, в лесу необходимо собирать только те грибы, вид которых точно знаком. К незнакомым грибам нельзя даже прикасаться.

Нельзя собирать грибы у дорог, в городских парках, скверах и других участках — даже съедобные имеют свойство вбирать в себя вредные вещества и становиться смертельно опасными. Собранные грибы нельзя хранить в оцинкованной посуде.

Солить и мариновать грибы лучше одного вида и после тщательной обработки. Засолка и маринование грибов должна проводиться только в кадках, бочках или в банках без герметичной крышки.

«Никогда не „закатывайте“ грибные консервы, т.к. употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок часто вызывает тяжёлое заболевание — ботулизм, которое у четверти заболевших заканчивается смертельным исходом», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Грибы нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется беременным и кормящим, а также детям до 14 лет.

«Важно предупредить ситуацию, когда ребенок может съесть сырой гриб. Необходимо осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений. Если вы взяли с собой детей в парк, сквер или в лес, то не оставляйте их без присмотра», — пишет ведомство.

Напомним, что в июле в Первомайском районе Алтайского края три ребенка были госпитализированы после отравления грибами. По этому факту прокуратура организовала проверку.

Также в Барнауле грибы в обилии продают на рынках — смотрите фоторепортаж altapress.ru.

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