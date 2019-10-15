Алтайский священник высказался о наказании, которого заслуживают педофилы

Известный барнаульский священник Александр Микушин поддержал инициативу депутата Госдумы Даниила Бессарабова по сносу незаконных построек возле школ. Кроме того, священнослужитель посоветовал «не церемониться» с педофилами и намекнул, что преступники заслуживают смертной казни.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил о готовности разработать законопроект, который позволит сносить все незаконные постройки возле школ. Гаражи и погреба около образовательных учреждений, по мнению депутата, — это угроза повторения трагедии в Саратове, где местный житель убил девятилетнюю девочку в гараже рядом со школой, пишет tayga.info.

Иерей Александр Микушин поддержал инициативу Бессарабова: «Дельное предложение», — написал он.

«За что я уважаю большевиков? За то, что в Советском Союзе с педофилами не церемонились», — заявил иерей.

Кроме того, священнослужитель обратил внимание на законодательство США. По его словам, там педофилам грозит «смертная казнь или пожизненное заключение».

Александр Микушин работает в Храме Иверской иконы Божьей матери и в часовне Святой Татьяны у алтайского «политеха». Ранее он высказывался в поддержку Марии Мотузной, также ведет аккаунт в Instagram, организовывает «трезвую пробежку» 1 января.