В Барнауле утром 1 января несколько десятков человек вышли на «Трезвую пробежку»

Участники «Трезвой пробежки» пробежали около 3 км. Во время забега делали небольшие остановки для разминки.
Акция началась после молебна в Александро-Невском храме и завершилась чаепитием на территории церкви.
1 января в Барнауле во второй раз состоялась акция «Трезвая пробежка». В ней участвовали около 70 человек, рассказал священник Александр Микушин на своей странице в соцсетях. По его словам, в прошлом году в акции приняло участие только 17 человек.
Участники «Трезвой пробежки» пробежали около 3 км. Во время забега делали небольшие остановки для разминки.
Акция началась после молебна в Александро-Невском храме и завершилась чаепитием на территории церкви.
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