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В Барнауле утром 1 января несколько десятков человек вышли на «Трезвую пробежку»

1 января в Барнауле во второй раз состоялась акция «Трезвая пробежка». В ней участвовали около 70 человек, рассказал священник Александр Микушин на своей странице в соцсетях. По его словам, в прошлом году в акции приняло участие только 17 человек.

"Трезвая пробежка" в Барнауле 1 января 2019 года
"Трезвая пробежка" в Барнауле 1 января 2019 года
Сергей Кузякин

Участники «Трезвой пробежки» пробежали около 3 км. Во время забега делали небольшие остановки для разминки.

Акция началась после молебна в Александро-Невском храме и завершилась чаепитием на территории церкви.

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