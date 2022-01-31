Алтайский ученый выиграл грант на борьбу с бабочками, уничтожающими лук и чеснок

Профессор АлтГУ, энтомолог, Роман Яковлев получил грант Российского научного фонда на исследования бабочек-древоточцев, наносящих ущерб сельхозплантациям лука и чеснока в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Воплотить проект в жизнь ученый рассчитывает в течение двух ближайших лет. Он запланировал экспедиции в Армению, Грузию и Марокко.

«Группа бабочек-древоточцев, о которых идет речь, как раз широко представлена в Закавказье. Там есть вредители луков — они называются „диспессы“ или „луковые точила“. Проект как раз направлен на их изучение, ведь бабочки являются достаточно серьезными вредителями луков и чесноков, которые в том регионе являются одной из доминантных сельхозкультур», — рассказал ТАСС Яковлев.

Эта группа бабочек включает в себя около 75 видов. Они повреждают не только культурные виды луков и чесноков, но и дикоросы.

Пока сельскохозяйственные энтомологи не могут эффективно бороться с ними из-за малой изученности вредителя. Благодаря проекту Яковлева этот пробел в знаниях устранят.

В частности, одним из результатов проекта будет создание банка ДНК-маркеров, чтобы эффективно идентифицировать вредителей.

На Алтае эти бабочки тоже встречаются, но их хозяйственное влияние не ощущается, потому что нет упора на выращивание луковичных.