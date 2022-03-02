На Алтае осудили фермера, убившего и завернувшего в сетку-рабицу партнера по бизнесу

В Алтайском крае мужчину признали виновным в убийстве партнера по бизнесу, замаскированном под безвестное исчезновение, сообщает региональный СК.

В конце июля 2020 года в полицию сообщили об исчезновении 39-летнего жителя Шипуновского района.

Через несколько дней в реке Чарыш обнаружили тело пропавшего с огнестрельным ранением, завернутое в сетку-рабицу.

«В короткий срок удалось раскрыть и установить причастного к совершению преступления. Им оказался 36-летний глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств», — рассказали в ведомстве.

Фермер несколько лет занимал деньги у знакомого под проценты для своего бизнеса, но дело не приносило нужного дохода и накапливались долги.

Заемщик предложил бизнесмену провести процедуру банкротства, а перед этим переписать все имущество на него, на что получил согласие.

Однако после фермер, испытывая неприязнь к бизнес-партнеру, приехал на производственную базу и стал ожидать его появления.

«Как только мужчина вышел из машины, он выстрелил в него из ружья. Убедившись, что потерпевший скончался, осужденный завернул тело в сетку-рабицу и сбросил в реку. В дальнейшем, чтобы скрыть совершенное убийство, осужденный перегнал автомобиль, принадлежащий потерпевшему, на трассу Барнаул-Рубцовск, где его оставил», — отметили в СК.

Бизнесмен вину признал полностью. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет 6 месяцев.

Ранее в Республике Алтай возле дома обнаружили тело бийского бизнесмена-застройщика.