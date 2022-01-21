22 января
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Жизнь

Алтайского сельчанина осудили за гибель дочери под тяжелой железной дверью

В Алтайском крае мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности четырехлетней дочери, сообщает региональная прокуратура.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, ребенок погиб днем 15 июня 2021 года на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.

В этот день 25-летний мужчина устанавливал металлическую дверь в помещении гаража. Дочь находилась поблизости.

«Когда осужденный ушел с места производства работ, незакрепленная металлическая дверь весом около 60 кг упала на ребенка», — рассказали в ведомстве.

Девочку сразу же доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Суд признал мужчину виновным и на 6 месяцев ограничил свободу. Другими словами, он будет находиться под надзором и ему запретили покидать село.

Ранее сообщили про жителя Алтая, которого будут судить за смерть ребенка на самодельной деревянной карусели.

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