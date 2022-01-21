Алтайского сельчанина осудили за гибель дочери под тяжелой железной дверью

В Алтайском крае мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности четырехлетней дочери, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ребенок погиб днем 15 июня 2021 года на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.

В этот день 25-летний мужчина устанавливал металлическую дверь в помещении гаража. Дочь находилась поблизости.

«Когда осужденный ушел с места производства работ, незакрепленная металлическая дверь весом около 60 кг упала на ребенка», — рассказали в ведомстве.

Девочку сразу же доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Суд признал мужчину виновным и на 6 месяцев ограничил свободу. Другими словами, он будет находиться под надзором и ему запретили покидать село.

Ранее сообщили про жителя Алтая, которого будут судить за смерть ребенка на самодельной деревянной карусели.