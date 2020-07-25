«Алтайскую безлесную пустыню» привел в пример глава новосибирских депутатов

В Новосибирской области спикер заксобрания региона Андрей Шимкив напомнил депутатам о негативном опыте Алтайского края для того, чтобы не получилось так же, пишет « Сибкрай.ru ».

Депутаты обсудили решение придать местному Караканскому бору статус природного парка, таким образом дав территории перспективу выживания и развития.

Шимкив особое внимание уделил ситуации, сложившейся со сдачей лесных участков в аренду.

«Необходимо ясно понять — чем меньше мы выдаем делян в лесу арендаторам, тем богаче будут наши лесхозы. Могу утверждать уверенно — на протяжении последних пятнадцати лет лесхозы Новосибирской области банкротили преднамеренно, чтобы после этого раздать леса в аренду коммерсантам. Нужно самим все делать! Никто не говорит, что нужно зажимать малый бизнес <…> кто работает с соблюдением всех требований, тот пусть продолжает работать. Но, главное — своими лесхозами мы сможем и заработать, и создать рабочие места», — отметил спикер.

Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе. onf.ru

Шимкив отметил, что сегодня в поселке Сузун работают два лесхоза — областной и муниципальный. Оба загружены — подняли цену на 20% и «древесина идет на ура».

«Напомню, Алтайский край, граничащий с Сузуном, сегодня — безлесная пустыня. Арендаторы вырубили все, возбуждены уголовные дела. Хорошо, что в Сузуне лес продолжает жить. У нас уникальный шанс — и свои предприятия возродить, и малый бизнес без работы не оставить. Но бездарно раздавать лес в аренду — это неправильно», — подчеркнул Шимкив.

По его словам, создание особо охраняемой природной территории уже тормозит аренду лесов — просто так взять участок бора под вырубку теперь не получится.

«Кроме того, у нас появится возможность выходить на финансирование деятельности природного парка в парке в рамках федеральных программ. В частности, работ по берегоукреплению — а это миллиарды и миллиарды рублей», — подсказал Шимкив, откуда еще можно получить деньги.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк «Салаир».

Примечательно, что накануне Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале. При этом можно обойтись даже без государственной экологической экспертизы.