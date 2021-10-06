6 октября
﻿
Жизнь

Алтайскую больницу проверяют СК и минздрав: мертвую пациентку нашли через 8 часов после «пропущенного укола»

В Алтайском крае проводят проверку после сообщения о смерти пациентки в Шелаболихинской районной больнице, сообщает региональный СК.

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

Ранее в паблике «Черный список Барнаул» женщина сообщила о смерти сестры в районной больнице.

По ее словам, врачи не смогли вовремя оказать помощь пациентке, страдающей сахарным диабетом, вследствие чего женщина умерла.

«У меня нет слов, насколько халатно относятся врачи к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Мало того, что нет многих врачей, так те, которые там есть, халатно относятся. Моя сестра болела с 8 лет сахарным диабетом, 26 сентября в ночь ее увезли в реанимацию с низким давлением, через сутки в 10:00 сообщили, что скончалась. Отправили в городской морг, где выяснили, что смерть наступила в 2:30 ночи из-за низкого сахара в крови, а в 10 утра только обнаружили, что мертва. Врачи просто не уследили за пациентом, пропустили укол инсулина. Это уже не первый случай халатного отношения к пациентам в этой больнице!» — написала жительница края.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

В СК по данному сообщению начали доследственную проверку.

«Следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «КП-Барнаул», проверку также проводят в региональном минздраве, однако результаты предоставлять, скорее всего, не будут из-за «федерального закона о защите персональных данных».

Кстати, накануне в России предложили ввести мораторий на судебное преследование медиков.

Ранее в Алтайском крае завершили расследование дела о смерти полуторагодовалой девочки в Советской ЦРБ в январе 2021 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость