Едва наступают сумерки, как на охоту выходит амба — дух тайги, как называли когда-то тигра удэгейцы, нанайцы и орочи. Он сильнее других обитателей дальневосточного леса, и лишь человек с его хитростью и орудием способен одержать над ним победу. Но убивать амбу нельзя — ведь отдельные племена ведут родословную от тигра, которого взяли когда-то в мужья их далекие прабабушки… Тигр, покровитель 2022 года, — животное известное и неизвестное. Неожиданные факты и легенды о нем — в подборке altapress.ru.

Тигр — великий владыка

На западе Китая, в стране мертвых, обитает дух Запада — белый тигр Байху, верили китайцы. Его появление устрашало всякую нечисть и служило символом очень благожелательным. Родившимся в год Тигра приписывали энтузиазм и способность увлекаться, а в супруги советовали брать «собаку» или «лошадь».

Байху изображали на знаменах, которые несли позади войска. Рисовали на воротах даосских храмов, чтобы он оберегал это культовое сооружение от злых духов. Его вышивали на одежде и обуви детей.

Вход в правительственные здания Поднебесной, богатые магазины, жилые дома феодалов — все это украшали и оберегали каменные изваяния тигра. Словом, это животное на Дальнем Востоке уважали.

А особенно почитали тех тигров, чей черный узор на голове напоминал иероглиф ванг да — «великий владыка».

Тигр. Pixabay.com

Тигр — кровожадное чудовище

Увы, ни почитание, ни мистический страх перед тигром не спасли это прекрасное животное.

В прошлые века просвещенные европейцы, активно осваивающие мировые пространства, вынесли ему суровый приговор: тигр — наглое и кровожадное чудовище, убивающее людей тысячами, и потому ему нет места на одной земле с человеком.

Живший в позапрошлом веке «герой"-охотник Генрих Рамус с гордостью рассказывал, что отправил на тот свет 360 «чудовищ». А английский аристократ Джордж Юл перестал вести подсчет своим жертвами после отстрела 400-го полосатого «монстра».

Эстафету безумных героев Англии приняли и индийские аристократы. Рекорд и неувядаемая геростратовская слава принадлежит махарадже Сиргуджи, который убил 1707 тигров!

Знаменитый автор «Жизни животных» Альфред Брем на полном серьезе приводил множество «фактов» в подтверждение разумности этого подхода.

«Однажды тигры в одну ночь сожрали трех хорошо вооруженных часовых из английского отряда»… и «горе солдату, отставшему от товарищей во время перехода по джунглям, — он наверняка сделается жертвой чудовища», — писал Брем.

Тигр. Pixabay.com

Тигр — беспомощный злодей

Позже приложили руку к судьбе тигра и китайцы — видимо, материальное взяло верх над духовным. Кости тигра (особенно коленная чашечка) и некоторые (деликатные) части тела самцов, как считалось в традиционной тибетской медицине, способны вылечить разнообразные болезни души и тела — от трусости до полового бессилия.

Вино на тигриных костях, настойки и даже медицинский пластырь, содержащий элементы костей, — эти средства до недавнего времени можно было купить не только на Дальнем Востоке, но и в магазинах Рима, Женевы, Лондона, Нью-Йорка.

Повсеместная вырубка лесов едва не довершила исполнение приговора. Исчезали джунгли и тайга — не находил себе места для жизни и полосатый хищник, индивидуальные участки которого достигают иногда 4 тыс. квадратных километров и от 50 до 1 тыс. квадратных километров — у тигров Индии и Непала.

В результате балийский, туранский и яванский подвиды исчезли навсегда. А оставшихся диких тигров по всему миру насчитывается, по разным оценкам, от 4 до 6,5 тыс. особей.

Тигр — не любитель человечинки

Конечно, в уничтожении этого животного нельзя винить всех двуногих.

Другие люди, преодолевая страх и вооружившись не винтовками, а карандашами, блокнотами, фотоаппаратами, а потом и видеокамерами, стали раскрывать тайны тигриной жизни, избавляя человечество от многих мифов.

Выяснилось, к примеру, что «кровожадный монстр» нападает на человека лишь в самом крайнем случае, стараясь скрыться при первом его приближении. А на «военные действия» отваживаются только раненые животные или защищающие детенышей самки.

Есть тигр и в самом деле почти все, что двигается, но предпочитает копытных средних размеров и съедает лишь около 50 копытных в год, крупную жертву употребляя в течение нескольких дней.

При этом жертвами тигра, как удалось доказать, становятся в большинстве своем лишь те, кто ослаблен или истощен болезнью. Тигры-людоеды встречаются — но это редкость.

Тигр. unsplash.com

Тигр — одиночный хищник

Одиночный хищник, тигр допускает на свой участок лишь тигрицу в период тигриных свадеб, отыскивая ее по «брачным объявлениям» — пахучим меткам самок — и обмениваясь с ней громким рычанием, которое, так сказать, ускоряет встречу.

Тигрица, еще недавно такая осторожная, а порой и агрессивная по отношению к тигру-самцу, становится в это время совершенно дружелюбной.5−7 дней длится «тот самый» период у самки, и в это время она часто трется о своего избранника головой и телом, призывая его сделать то, что положено природой, но… тут же дает ему строгий отпор.

Так проходит несколько дней после встречи — и она наконец уступает. Увлеченные поиском научной истины ученые и в этом случае заглянули за занавеску.

Тигр. Pixabay.com

Они узнали, что самец начинает с того, что хватает самку зубами за загривок, а уже через 10−30 секунд самка громко рычит, поворачивается на спину и бьет своего «мужчину» передними лапами, от которых тот всячески старается увернуться.

Спариваются пылкие тигры, как выяснилось, каждые 15−20 минут в течение 5−6дней, причем заводилой здесь является именно она.

Тигрица — заботливая мать

А спустя 90−120 ней, как положено, на свет появляется от одного до четырех (а по некоторым данным — до семи) тигрят, иногда слепых и маленьких, весом всего около 70 граммов, а порой зрячих и крупных, почти 2 кг весом.

Правда, доживает до зрелого возраста лишь один или два из них.

Тигр. Pixabay.com

Пройдет еще пять-шесть месяцев, и начинающие хищники отправятся с матерью на свою первую охоту, сначала просто доедая то, что не съела мать.

Лишь к полутора годам они начинают охотиться самостоятельно, постепенно осваивая искусство быстро убивать, перекусывая позвонки у основания шеи жертвы.

В этом же возрасте «мальчики» покидают мать, начиная искать свою территорию. А молодые самки остаются с матерью до двух-трехлетнего возраста, покидая ее тогда, когда у той наступает новый брачный период. Цикл повторяется…

Котята тигра в барнаульском зоопарке. instagram.com/zoo22.ru

Тигр — животное , имеющее шанс на выживание

Говорят, что животное, которое интересно публике, спасти много легче, чем какую-нибудь невзрачную птичку. Если так, то у тигра с его яркой камуфляжной окраской, иероглифом на голову и способностью — пусть даже мнимой — оберегать нас от злых духов и нечисти, шансов немало.

В самом деле, хищники неплохо размножаются в неволе. К примеру, амурских тигров во всех зоопарков мира сегодня больше, чем с лесах Дальнего Востока.

И хотя для сохранения вида в зоопарках нужен приток крови диких животных (ибо выращенные в неволе звери слабеют и вырождаются в течение нескольких поколений), пантера тигрис — таково научное название хищника — продолжает существовать.

Тигры в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Ну и, конечно, десятилетия экологической пропаганды не прошли даром. Охраной тигра занимается Международный фонд охраны природы, с 1990-х годов его численность амурских, самых крупных, тигров подросла с 400 до 550.

Люди стали открывать для себя непростую истину: если хищник не съест больного оленя — болезнь распространится среди оленьего стада, и будет нарушено равновесие в тайге или джунглях. И тогда лес, источник кислорода на планете Земля, начнет погибать — медленно, но верно.

Словом, пока жив дух тайги — великий амба, нам, людям, есть чем дышать.