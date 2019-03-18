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Жизнь

Американка родила шесть детей за девять минут

Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, сказано в сообщении местной больницы в Facebook, пишут РИА Новости со ссылкой на Hindustantimes.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

По информации медиков, шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 млрд.

Врачи подтвердили, что американка родила четырех мальчиков и двух девочек рано утром. Сейчас мать и дети чувствуют себя хорошо. Женщина назвала дочерей Зиной и Зуриэль, а имена для мальчиков она пока не выбрала, отмечает издание.

Напомним, в феврале 25-летняя женщина родила естественным путем шесть девочек и одного мальчика в Ираке. Все они были здоровы, однако через несколько дней скончались в больнице при странных обстоятельствах.

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