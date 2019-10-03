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3 октября
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Жизнь

Американские хоккеисты бесплатно «прокачают» барнаульцам английский язык

Барнаульцы смогут пообщаться с лучшими игроками американской сборной студенческой хоккейной лиги. Встречи устраивает партнер международного турнира Student Hockey Challenge 2019 языковая школа AaPPLE.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019
В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019
altapress.ru

Разговорный клуб заработает 4 октября в 16:00 на Партизанской, 92. Игроки Брэндон Армстронг, Адам Патридж и тренер команды Шон Левин расскажут о США, спорте и хоккее. В этот же день планируются разговорные встречи с игроками из Чехии и Словакии.

«Это уникальная возможность прокачать свой английский и познакомится с лучшими игроками американской сборной студенческой хоккейной лиги», — уверяют организаторы.

Участие в клубе бесплатное, но предварительно нужно записаться. Контакты можно найти на официальном сайте языковой школы.

Как ранее писал altapress.ru, почти 6 тыс. человек 1 октября пришли на «Титов-Арену», чтобы увидеть матч открытия международного хоккейного турнира Student Hockey Challenge. Такого ажиотажа на обновленной площадке не было даже в день старта хоккейного чемпионата «Динамо-Алтая».

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