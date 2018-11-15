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Американские СМИ назвали технику из России «сумасшедшими машинами»

Журналисты американского издания The Drive восхитились российским вооружением, которое попало на видео, опубликованное Минобороны к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Технику в заголовке они назвали «сумасшедшей», сообщают «Известия».

Танк.
Танк.
mil.ru

Больше всего автора статьи Джозефа Тревитика удивила машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У.

Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины, — написано в статье.

Тревитик сообщает, что военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя.

Кроме того, на видео Минобороны попали и другие образцы техники подразделений РХБЗ. Сред них современные разведывательно-химические машины РХМ-6, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы. Они также удивили журналиста.

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