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Российским военным ограничат интернет-свободу

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому военнослужащим запретят размещать в сети информацию о себе и своих коллегах. Это делается в том числе ради их безопасности, пишет ТАСС.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

8 ноября законопроект прошел первое чтение. Под запрет на размещение в интернете попадает любая информация о военных: фото, видео, геолокация и другое. Этими данными могут интересоваться спецслужбы некоторых стран, террористические и экстремистские организации. Мера должна обеспечить безопасность призывников, контрактников, регионов и в целом страны.

В пояснительной записке документа сказано, что при работе над законопроектом использовался зарубежный опыт. Предлагаемая норма не распространяется на жен военнослужащих, а также уволенных.

За нарушение запрета военнослужащим грозят дисциплинарные меры независимо от должности и звания, а «контрактников» могут уволить.

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