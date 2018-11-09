Российским военным ограничат интернет-свободу

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому военнослужащим запретят размещать в сети информацию о себе и своих коллегах. Это делается в том числе ради их безопасности, пишет ТАСС .

8 ноября законопроект прошел первое чтение. Под запрет на размещение в интернете попадает любая информация о военных: фото, видео, геолокация и другое. Этими данными могут интересоваться спецслужбы некоторых стран, террористические и экстремистские организации. Мера должна обеспечить безопасность призывников, контрактников, регионов и в целом страны.

В пояснительной записке документа сказано, что при работе над законопроектом использовался зарубежный опыт. Предлагаемая норма не распространяется на жен военнослужащих, а также уволенных.

За нарушение запрета военнослужащим грозят дисциплинарные меры независимо от должности и звания, а «контрактников» могут уволить.