Российским военным ограничат интернет-свободу

8 ноября законопроект прошел первое чтение. Под запрет на размещение в интернете попадает любая информация о военных: фото, видео, геолокация и другое. Этими данными могут интересоваться спецслужбы некоторых стран, террористические и экстремистские организации. Мера должна обеспечить безопасность призывников, контрактников, регионов и в целом страны.
В пояснительной записке документа сказано, что при работе над законопроектом использовался зарубежный опыт. Предлагаемая норма не распространяется на жен военнослужащих, а также уволенных.
За нарушение запрета военнослужащим грозят дисциплинарные меры независимо от должности и звания, а «контрактников» могут уволить.