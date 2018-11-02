В России вырастут цены на интернет

Крупные российские провайдеры с 2019 года повысят цены на интернет. Причина — «злосчастный» закон Яровой.

«Ни один оператор не может работать в убыток. Произошли и ожидается события, которые оказывают негативное влияние на бизнес: повышение НДС до 20%, что ведет к росту себестоимости оказания услуг, реализация „закона Яровой“», — рассказывает Mail Hi-Tech собеседник в крупном провайдере.

Среди остальных факторов — рост стоимости основных валют, что ведет к удорожанию инвестиционных программ операторов, контента и абонентского оборудования. Доллар США с начала года поднялся на 15%, евро — на 10%.

Из-за этих обстоятельств во всех сферах, в том числе на телеком-рынке, цены будут корректировать.

Сколько будем платить

Один из главных провайдеров России планирует сделать индексацию минимальной и только для архивных тарифов, которые и так стоят ниже среднерыночных показателей. Цены будут плавно повышать на 20−30 рублей во всех регионах.

Некоторые операторы уже проиндексировали тарифы, не дождавшись 2019 года.

Почему вырастут цены

Каждый год техника и гаджеты дорожают, а цены на широкополосный интернет существенно не меняются. Цена за домашний интернет в месяц могла вырасти разве что на 2−3%. Однако и скорости тоже увеличивались, объясняет Денис Кусков, гендиректор агентства TelecomDaily.

Стабильности способствовала высокая конкуренция на рынке телеком-услуг. Если провайдер увеличит плату, абонент просто уйдет к конкуренту, который предложит ему доступ в сеть по более низкой цене.