Американские стеклодувы создали потрясающие скульптуры морских волн

Стеклодувы Пол ДеСомма и Марша Блейкер из Калифорнии (США) создали потрясающую коллекцию морских скульптур из стекла и фарфора.

Это бушующие пенные волны, которые очень похожи на настоящие.

Помимо волн, ДеСомма и Блейкер создали также стеклянные коралловые рифы, капли воды, а также морских обитателей. И выглядят эти работы очень реалистично, пишет mail.ru.