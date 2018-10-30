Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
387

Американские стеклодувы создали потрясающие скульптуры морских волн

Стеклодувы Пол ДеСомма и Марша Блейкер из Калифорнии (США) создали потрясающую коллекцию морских скульптур из стекла и фарфора.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Это бушующие пенные волны, которые очень похожи на настоящие.

Помимо волн, ДеСомма и Блейкер создали также стеклянные коралловые рифы, капли воды, а также морских обитателей. И выглядят эти работы очень реалистично, пишет mail.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка