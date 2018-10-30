Американские стеклодувы создали потрясающие скульптуры морских волн

Это бушующие пенные волны, которые очень похожи на настоящие.
Помимо волн, ДеСомма и Блейкер создали также стеклянные коралловые рифы, капли воды, а также морских обитателей. И выглядят эти работы очень реалистично, пишет mail.ru.
Стеклодувы Пол ДеСомма и Марша Блейкер из Калифорнии (США) создали потрясающую коллекцию морских скульптур из стекла и фарфора.
Это бушующие пенные волны, которые очень похожи на настоящие.
Помимо волн, ДеСомма и Блейкер создали также стеклянные коралловые рифы, капли воды, а также морских обитателей. И выглядят эти работы очень реалистично, пишет mail.ru.
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