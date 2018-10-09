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Путешествие во времени: на фото 1943 года разглядели мужчину со смартфоном

Цветной фотографией 1943 года поделился британский видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков, пишет The Sun.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Пользователи сети обратили внимание на старый снимок, один из героев которого предположительно держал в руках смартфон. На фото — британские рабочие, отдыхающие на пляже. В центре можно заметить человека, который держит в руках неизвестный предмет и внимательно в него вглядывается.

Положение рук и пристальный взгляд мужчины напоминают поведение владельца смартфона, заметили подписчики.

«Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?» — написал один из них. Его поддержали и другие юзеры, назвав героя фото путешественником во времени, пишет Lenta.ru.

Однако Хамфрис предположил, что мужчина на снимке мог просто скручивать папиросу.

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