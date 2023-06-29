30 июня
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Жизнь

Аналитик посчитали, сколько стоит самая дешевая свадьба в России

Эксперты рассказали, какой минимальный бюджет стоит заготовить для празднования свадьбы. Об этом пишет RT.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Минимальный бюджет составил 47 тыс. рублей. Этот показатель на 5% выше прошлого года.

В свадебный набор вошли наряды для жениха и невесты, обручальные кольца, букет цветов и шампанское.

Исследователи выяснили, что свадебные платья россияне стали покупать на 15% меньше, а показатель объемов продаж мужских костюмов и шампанского снизился на 7%.

Кроме того, количество приобретений обручальных колец за год вырос на 13%. Последние тенденции современных свадеб — скромная роспись без гостей и дорогостоящих банкетов.

Ранее известная российская фигуристка поймала букет на свадьбе хореографа.

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