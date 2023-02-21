21 февраля
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Жизнь

Такой возраст: в барнаульском доме престарелых сыграли свадьбу

Жениху 83 года, невесте 82 — 21 февраля играют свадьбу в барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщают «Вести Алтай».

Пенсионеры.
Пенсионеры.
unsplash.com

У обоих супругов в прошлом были семьи, но партнеры давно ушли из жизни.

Валентина Петровна Деревянкина и Василий Александрович Показанцев и не задумывались больше о личной жизни, пока в прошлом году не переехали в дом-интернат. Там они оказались из-за проблем со здоровьем.

Валентина Петровна признается, что сначала было стыдно: ведь такой уже возраст. Три-четыре месяца она сторонилась Василия Александровича.

«Выйду в коридор, а он сидит на диване. Староста прогонит его, он уйдет, а утром опять приходит. И так все полгода, ни одного прогула», — говорит Деревянкина.

Но влюбившийся мужчина был настойчив и терпелив.

Валентине Петровне стало его жаль, она начала разговаривать с ним — так и влюбилась. Говорит, что теперь не может оставить этого человека — любит.

«Сердцу ведь не прикажешь, что в молодости так было, что сейчас. Каждый день молюсь за нее», — признается Василий Александрович.

Пожениться пенсионеры решили из уважения друг к другу, по-другому не представляют семейный союз. От свадебных нарядов и обручальных колец молодожены отказались.

Ранее уборщица разогнала свадьбу из-за того, что гости мешали ей мыть полы.

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