Анекдот от энергетика-победителя. Гендиректор «Алтайэнергосбыта» пошутил о превосходстве и скромности

Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Самое время для хорошего настроения.

И только электричество скромно стояло в углу и улыбалось.

— Зато я знаю все на свете.

Википедия надменно ответила на это:

— Я могу найти все, что угодно.

Рассказать свой любимый анекдот altapress.ru уже просил известных политиков края. Искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В июне на пресс-конференции он поделился анекдотом на злобу дня про врача и журналиста.

Приходит врач к пациенту:

— У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.

— Слушай, давай плохую, а про хорошую даже не заикайся.

— А почему так?

— Ну, я же журналист.