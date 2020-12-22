Анекдот от энергетика-победителя. Гендиректор «Алтайэнергосбыта» пошутил о превосходстве и скромности

Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Самое время для хорошего настроения.
«Google похвастался:
— Я могу найти все, что угодно.
Википедия надменно ответила на это:
— Зато я знаю все на свете.
И только электричество скромно стояло в углу и улыбалось.
О чем шутили другие VIP-персоны
Рассказать свой любимый анекдот altapress.ru уже просил известных политиков края. Искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В июне на пресс-конференции он поделился анекдотом на злобу дня про врача и журналиста.
Приходит врач к пациенту:
— У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.
— Слушай, давай плохую, а про хорошую даже не заикайся.
— А почему так?
— Ну, я же журналист.
Свой профессиональный анекдот про альтернативу в сельском хозяйстве позже рассказал профильный министр Александр Чеботаев.
Ранее анекдот про черную и белую полосы в жизни рассказывал журналистам на пресс-конференции президент Владимир Путин.