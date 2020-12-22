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Жизнь

Анекдот от энергетика-победителя. Гендиректор «Алтайэнергосбыта» пошутил о превосходстве и скромности

Валерий Нагорнов, генеральный директор компании «Алтайэнергосбыт», на вручении премии «Менеджер года — 2020» получил главный приз в своей отрасли. Вместо серьезных вопросов, которые традиционно задаются всем победителям, мы попросили его рассказать любимый анекдот о своей профессии.

Премия «Менеджер года-2020».
Премия «Менеджер года-2020».
Анна Зайкова

Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Самое время для хорошего настроения.

«Google похвастался:

— Я могу найти все, что угодно.

Википедия надменно ответила на это:

— Зато я знаю все на свете.

И только электричество скромно стояло в углу и улыбалось.

О чем шутили другие VIP-персоны

Рассказать свой любимый анекдот altapress.ru уже просил известных политиков края. Искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В июне на пресс-конференции он поделился анекдотом на злобу дня про врача и журналиста.

Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра &quot;Территория здоровья&quot;.
Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Приходит врач к пациенту:

— У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.

— Слушай, давай плохую, а про хорошую даже не заикайся.

— А почему так?

— Ну, я же журналист.

Свой профессиональный анекдот про альтернативу в сельском хозяйстве позже рассказал профильный министр Александр Чеботаев.

Ранее анекдот про черную и белую полосы в жизни рассказывал журналистам на пресс-конференции президент Владимир Путин.

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